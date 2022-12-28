Video Dünya ABD’de göl kenarındaki kasaba tamamen buz tuttu | Video
ABD’de göl kenarındaki kasaba tamamen buz tuttu | Video

ABD’de göl kenarındaki kasaba tamamen buz tuttu | Video

28.12.2022 | 15:48

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ABD’de etkili olan kar fırtınasının ardından Wisconsin eyaletindeki Gills Rock kasabasında bir iskele ve dükkan buz tuttu.

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ABD'de etkili olan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Wisconsin eyaletinde, Michigan Gölüne kıyısı bulunan Gills Rock kasabasını vuran kar fırtınasının ardından hayat durmasına geldi. Kıyıdaki iskele ve bir hediyelik eşya dükkanı tamamen buz tuttu. 100 yıllık olduğu belirtilen yapının dış cephesinin tamamen donduğu görüldü.

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