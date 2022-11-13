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OTOMATİK OYNAT
01:09
ABD'de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı | Video 13.11.2022 | 07:02
02:14
Mısır'da su kanalına düşen otobüste can kaybı 24'e yükseldi | Video 13.11.2022 | 06:05
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Fransa'da Kara Perşembe... Başkent'te metro seferleri durdu | Video 10.11.2022 | 11:54
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İtalya’da 5.7 büyüklüğünde deprem | Video 09.11.2022 | 15:54
00:16
İngiltere'de Kral III. Charles'a yumurtalı saldırı | Video 09.11.2022 | 16:23
02:41
Husiler’den Marib’e füze saldırısı! Aynı aileden 7 kişi öldü | Video 08.11.2022 | 09:06
02:07
Meksika’da temizlik işçilerinden çöp protestosu | Video 07.11.2022 | 09:04
00:56
İspanya polisinden rekor uyuşturucu operasyonu | Video 06.11.2022 | 11:40
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Irak'ta yakıt tankeri patladı: 13 yaralı | Video 06.11.2022 | 08:40
00:36
Rusya'da, 13 kişinin öldüğü yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı | Video 06.11.2022 | 08:40
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Rusya'da gece kulübünde yangın: 13 ölü, 5 yaralı | Video 05.11.2022 | 15:38
01:56
Son Dakika: ABD'de hortum felaketi: 1 ölü, 10 yaralı | Video 05.11.2022 | 15:58
00:25
Fransız model Marine El-Himer müslüman olduğunu böyle duyurdu | Video 05.11.2022 | 14:20
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Çin’in fırlattığı 23 tonluk dev roket Pasifik’e düştü | Video 05.11.2022 | 10:54
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Ukrayna’da 4.5 milyon kişi elektriksiz kaldı | Video 04.11.2022 | 16:35
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Hindistan'da hava kirliliği okulları tatil ettirdi | Video 04.11.2022 | 16:35
ABD'nin Dallas kentinde düzenlenen hava gösterisi sırasında iki gösteri uçağı havada çarpıştı.