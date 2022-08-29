Video Dünya ABD'de havuzda nöbet geçiren kadını oğlu kurtardı | Video
ABD'de havuzda nöbet geçiren kadını oğlu kurtardı | Video

ABD'de havuzda nöbet geçiren kadını oğlu kurtardı | Video

29.08.2022 | 13:30

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ABD'nin Oklahoma eyaletinde havuzda yüzdüğü esnada nöbet geçiren kadını 10 yaşındaki oğlu kurtardı.

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ABD'nin Oklahoma eyaletinde 5 Ağustos'ta yaşanan olayda serinlemek için havuza giren Lori Keeney nöbet geçirmeye başladı. O esnada annesinin havuzda çırpındığını gören 10 yaşındaki Gavin Keeney ise hiç düşünmeden havuza atladı ve annesinin yanına yüzdü. Nöbet geçiren kadını havuzun kenarına doğru çeken Gavin bu sayede annesinin hayatını kurtardı. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Lori, "Gavin havuzun dışında veranda da duruyordu ve sesimi duydu. Gelip havuza atladı, köpeğimiz bile beni kurtarmaya çalıştı. Beni havuzun merdivenine doğru götürdü ve daha sonra babam geldi. İyiydim sadece biraz su yutmuştum" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE HAYATINI KURTARMIŞ
Oğlunun yaklaşık 1 buçuk yıl öncede Heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardığını söyleyen Lori, "Küçük oğlum çoğu zaman sağlığımla uğraşmak zorunda kaldı ve bunu her zaman çok iyi başardı" dedi. Oklahoma'daki Kingston Polis Departmanı da annesinin hayatını kurtaran 10 yaşındaki Gavin'i cesur davranışından dolayı ödüllendirdi.

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