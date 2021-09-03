Video Dünya ABD’de Ida Kasırgasında can kaybı 46’ya yükseldi | Video

ABD’de Ida Kasırgasında can kaybı 46’ya yükseldi | Video

ABD’de Ida Kasırgasında can kaybı 46’ya yükseldi | Video
03.09.2021 | 11:20

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ABD’de etkili olan Ida Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi.

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ABD'nin doğusunun ardından kuzeydoğusunda da etkili olan Ida Kasırgasında can kaybı artıyor. New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland ve Connecticut eyaletlerinde şiddetli yağışa neden olan Ida Kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi. New York City ve New Jersey'de beklenenden fazla yağış meydana gelirken yüzlerce kişi araçlarında ve evlerinde mahsur kaldı. New Jersey Valisi Phil Murphy en az 23 kişinin kaybettiğini ifade ederek, ölenlerin büyük bir kısmının su seviyesinin yükselmesi sonucu araçlarında mahsur kaldığını söyledi. New York City'de de 14 kişi Ida Kasırgası sonucu hayatını kaybederken, 11'inin evlerinin bodrum katını su basması sonucu boğulduğu açıklandı.

Pennsylvania'de ise 5 kişinin kasırga sonucu öldüğü açıklanırken, bir kişinin kafasına ağaç düşmesi sonucu bir kişinin de eşini kurtarmaya çalıştığı sırada aracında boğularak hayatını kaybettiği aktarıldı. Maryland ve Virginia eyaletinde de can kayıpları olduğu aktarıldı.

Kasırganın etkilediği bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken New York'ta 500 araç sular altında kalan otobanda terk edildi. Otobanda mahsur kalan 835 sürücü güvenli bir şekilde kurtarılırken metro sel suları ile doldu. Tüm seferler askıya alındı.

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