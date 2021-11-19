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OTOMATİK OYNAT
01:01
ABD'de idam cezasına saatler kalan hükümlü affedildi | Video 19.11.2021 | 10:47
01:27
İtalya'da hortum: 1 ölü | Video 18.11.2021 | 15:17
00:55
Çin’de fuarda solunabilen aşı tanıtıldı | Video 18.11.2021 | 14:51
01:51
La Palma’daki volkanik patlamanın sonuna yaklaşılıyor | Video 18.11.2021 | 13:17
01:26
Prag’daki ışıklı drone gösterisi izleyenleri hayran bıraktı | Video 18.11.2021 | 13:09
01:02
Polonyalı güvenlik güçleri 100 göçmeni gözaltına aldı | Video 18.11.2021 | 12:18
00:33
Polis yanlış eve baskın yaptı, ev sahibi ne yapacağını şaşırdı | Video 18.11.2021 | 10:38
01:29
Sudan’daki darbe karşıtı protestolarda can kaybı 15'e yükseldi | Video 18.11.2021 | 10:28
03:26
Kanada’da şiddetli yağış toprak kaymasına yol açtı: 1 ölü, 2 kayıp 17.11.2021 | 13:47
00:46
Rusya'daki trafik kazasında bir kişi yanarak öldü | Video 16.11.2021 | 15:56
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Pakistan’da tren okul servisine çarptı: 3 ölü, 9 yaralı 16.11.2021 | 12:42
01:41
Nepal’de yangın: 20 ev küle döndü | Video 16.11.2021 | 11:07
03:10
Japonya’da patlayan su altı volkanı deniz yaşamını tehdit ediyor | Video 16.11.2021 | 10:27
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Yaşlıların çöpten yiyecek toplama görüntüleri Rusya'yı ayağa kaldırdı 15.11.2021 | 13:16
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Dünyanın ilk "Tren-büs"ü Japonya'da hizmete giriyor 15.11.2021 | 09:42
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İran’da 6.4 büyüklüğünde deprem | Video 14.11.2021 | 16:24
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İran’da 6.4 büyüklüğünde deprem! 14.11.2021 | 16:05
ABD'de 1999'da cinayetten hüküm giyen Julius Jones, bugün gerçekleştirilmesi planlanan idam cezasına saatler kala Oklahoma Valisi Kevin Stitt tarafından affedildi. Oklahoma eyaletindeki bir cezaevinde tutulan Jones'un idam cezası, Vali Stitt’in yerel saatle 13:20'de yayınladığı bir kararname ile şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse çevrildi. Şu anda 41 yaşında olan Jones'un idamının yerel saat ile saat 16.00'da gerçekleşmesi planlanıyordu.