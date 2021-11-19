Video Dünya ABD'de idam cezasına saatler kalan hükümlü affedildi | Video
ABD'de idam cezasına saatler kalan hükümlü affedildi | Video

ABD'de idam cezasına saatler kalan hükümlü affedildi | Video

19.11.2021 | 10:47

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ABD'de 1999'da cinayetten hüküm giyen Julius Jones, bugün gerçekleştirilmesi planlanan idam cezasına saatler kala Oklahoma Valisi Kevin Stitt tarafından affedildi. Oklahoma eyaletindeki bir cezaevinde tutulan Jones'un idam cezası, Vali Stitt’in yerel saatle 13:20'de yayınladığı bir kararname ile şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse çevrildi. Şu anda 41 yaşında olan Jones'un idamının yerel saat ile saat 16.00'da gerçekleşmesi planlanıyordu.

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