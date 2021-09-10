ABD’de iğrenç olay! Sapığın saldırısı mide bulandırdı | Video

ABD’nin Maryland eyaletinde geçtiğimiz sene meydana gelen cinsel taciz olayının ortaya çıkan yeni detayları, okuyanların kanını dondurdu. 51 yaşındaki sapığın, süpermarkete alışveriş yapmaya gelen bir kadına yönelik yaptığı cinsel saldırıda kullanılan mide bulandırıcı taciz aracı ABD gündeminde büyük yankı uyandırdı. ABD Mahkemesinin verdiği karar doğrultusunda 10 yıl hapse mahkum edilen adamın o görüntüleri, polis departmanı tarafından kamuyla paylaşıldı.

ABD'nin Maryland eyaletinde geçtiğimiz sene meydana gelen cinsel taciz olayının ortaya çıkan yeni detayları, okuyanların kanını dondurdu. 51 yaşındaki sapığın, süpermarkete alışveriş yapmaya gelen bir kadına yönelik yaptığı cinsel saldırıda kullanılan mide bulandırıcı taciz aracı ABD gündeminde büyük yankı uyandırdı. ABD Mahkemesinin verdiği karar doğrultusunda 10 yıl hapse mahkum edilen adamın o görüntüleri, polis departmanı tarafından kamuyla paylaşıldı.