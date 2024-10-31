ABD'de İslamofobi yükseliyor! Dua etti diye, Müslüman taksiciye biber gazı sıktı | Video

ABD'de Müslüman bir taksi şoförüne "Dua etti" diye biber gazlı saldırıda bulunan 23 yaşındaki Jennifer Guilbeault, mahkemeye sevk edildi. Araç içi kamerasından suçu işlerken görüntülenen genç kadının, sorguda "Kırmızı ışıkta durunca dua etmeye başladı. O esmer bir adamdı ve korktum" dediği öğrenildi.