ABD'de küçük uçak otoyolun kenarına düştü: 5 ölü | Video
ABD'nin Tennessee eyaletinde tek motorlu küçük bir uçak, otoyol kenarına düşüp alev aldı. Uçaktaki 5 kişi hayatını kaybetti.
Uçağın kalkış noktası henüz bilinmiyor.
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