ABD’de şiddetli fırtına: 2 ölü! | Video
ABD’nin doğu eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 1.1 milyon evde elektrik kesintisi yaşandı.
Ülkenin Alabama, Georgia, Güney Carolina, Kuzey Carolina, Maryland, Delaware, New Jersey, Pensilvanya, Tennessee, Batı Virginia ve Virginia eyaletlerinde fırtına nedeniyle 1.1 milyon evde elektrik kesintileri yaşanırken, dün itibarıyla 2 bin 600 uçuş iptal edildi, 7 bin 900 uçuş da ertelendi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Güney Carolina eyaletindeki Anderson ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun şiddetli fırtınaların devirdiği bir ağacın altında kalarak hayatının kaybettiği, Alabama eyaletinin Florence ilçesinde de 28 yaşındaki bir adamın yıldırım çarpması sonucu öldüğü kaydedildi.
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