ABD'den Yemen'e 26 hava saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı | Video
ABD'nin Yemen'in farklı kentlerine 26 hava saldırısı düzenledi, 1 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
ABD, Gazze'ye insani yardıma izin verilmediği takdirde İsrail hedeflerine saldırılara devam edeceğini belirten Yemen'deki Husilere 15 Mart'ta askeri operasyon başlatmıştı.
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