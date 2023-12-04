ABD'li Senatör: "Hamas istediği için Filistinliler ölüyor" | Video
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Savunma Bakanı Lyold Austin ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Gazze'deki sivillerin hedef alınmaması konusunda İsrail'i uyarmalarına tepki gösterdi. Graham, CNN'e verdiği röportajda, Austin ve Harris'in Tel Aviv yönetimini Gazze politikası konusunda açıktan eleştirmelerine tepki göstererek, Hamas'ın "Gazze'nin her yerinde" olduğunu, İsrail'in saldırılarında sivilleri ayırt etmesinin "mümkün olmadığını" iddia etti.
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