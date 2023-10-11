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ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan skandal Gazze açıklaması

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan skandal Gazze açıklaması "Dini bir savaştayız ve..."

11.10.2023 | 16:22

FOX News'in canlı yayınında İsrail'in hava saldırılarını değerlendiren Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Dini bir savaştayız ve ben İsrail'in yanındayım. Ne gerekiyorsa yapın. Orayı (Gazze) dümdüz edin." dedi.

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