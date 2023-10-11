ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan skandal Gazze açıklaması "Dini bir savaştayız ve..."
FOX News'in canlı yayınında İsrail'in hava saldırılarını değerlendiren Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Dini bir savaştayız ve ben İsrail'in yanındayım. Ne gerekiyorsa yapın. Orayı (Gazze) dümdüz edin." dedi.
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