ABD’nin California eyaletindeki orman yangınlarında ölü sayısı 28’e yükseldi | Video
ABD’nin California eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde süren Palisades ve Eaton orman yangınlarında ölü sayısı 28’e yükseldi, toplam 37 bin 469 dönümlük alanın yandığı açıklandı.
CALİFORNİA'DA YENİ YANGINLAR ÇIKTI
Öte yandan bölgede en az 3 yeni yangının çıktığı belirtildi. San Diego şehri yakınlarında çıkan ve 85 dönümlük alana yayılan Lilac Yangını'nın yüzde 50 oranında söndürüldüğü açıklanırken, San Diego şehri yakınlarında başlayan ve 17 dönümlük alana yayılan Pala Yangını'nın ise tamamen kontrol altına alındığı aktarıldı. Jurupa Valey şehri yakınlarında çıkan ve 39 dönümlük alanda etkili olan Clay Yangını ile mücadele çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
01:51
00:14
12:36
ABD Başkanı Donald Trump yemin ederek göreve başlıyor 20.01.2025 | 17:52
09:49
Suriye'de tarihi an! Halep Konsolosluğu'na Türk bayrağı çekildi | Video 20.01.2025 | 12:17
01:17
10:26
00:08
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 4 ölü | Video 17.01.2025 | 17:00
01:02
06:32
Jeff Bezos’un Blue Origin roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı | Video 16.01.2025 | 12:10
00:22
00:34
Endonezya'da yanardağ alarmı: 3 bin kişi tahliye ediliyor | Video 16.01.2025 | 10:45
04:35
California’da çıkan yangında kundaklama şüphesi! 1 gözaltı | Video 16.01.2025 | 10:45
00:34
Endonezya'da yanardağ alarmı: 3 bin kişi tahliye ediliyor | Video 16.01.2025 | 10:07
03:01
02:09
İdlib kırsalında terör örgütü DEAŞ'a İHA saldırısı | Video 16.01.2025 | 08:50
02:31
00:31
İran’da eğitim uçağı düştü: 3 ölü | Video 15.01.2025 | 14:54
00:45
00:49
Galler Prensesi Kate Middleton kanseri yendi | Video 15.01.2025 | 12:23