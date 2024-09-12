ABD’yi Francine Kasırgası vurdu: 380 bin ev elektriksiz kaldı | Video
ABD’nin Louisiana eyaletinde etkili olan kasırga nedeniyle 380 bin ev elektriksiz kaldı.
Louisiana ve komşu Mississippi eyaletinde yetkililer acil durum ilan ederek eyalet sakinlerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Louisiana Valisi Jeff Landry düzenlediği basın toplantısında, eyalette yaşayanlara yola çıkmamaları, evlerinde kalmaları ve yer değiştirmemeleri çağrısı yaptı. Bugün sabah saatleri itibarıyla Louisiana eyaletinde 380 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.
New Orleans havaalanındaki tüm uçuşlar iptal edilirken, polis açıklamasına göre Lafourche bölgesinde su basan evlerde mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı.
Francine Kasırgası, gece saatlerine doğru etkisini azaltarak tropikal fırtınaya dönüştü.
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