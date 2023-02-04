Almanya Maliye Bakanı’nın zor anları! Ganalı öğrencilere ‘Almanya’ya gelin’ dedi, salon sessizliğe büründü! | Video
Yüksek emeklilik yaşı, artmayan maaşlar ve enerji krizinin de etkisiyle kötüleşen yaşam koşulları nedeniyle Almanya’ya olan göç ilgisi, büyük bir düşüşle karşı karşıya. Ev bulmanın da en zor ülkelerden biri olduğu bilinen Almanya, yabancı işçiler için artık tercih edilmiyor. Son olarak Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner’ın Gana ziyaretinde yaşadığı “ilginç” anlar kameraya yansıdı. Ganalı öğrencilere “Almanya’da çalışma” çağrısı yapan Lindner, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
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