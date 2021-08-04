Almanya'da selzedeler hükümete sert tepki gösterdi "Beceriksizsiniz!" | Video

Son yılların en büyük afetine şahit olan ülkenin Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışlar sele neden oldu. Bölgeye giden Angele Merkel'in veliahtı gösterilen Armin Laschet ve hükümet yetkilileri, vatandaşlarından sert tepkisiyle karşılaştı.