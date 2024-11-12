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Amsterdam’da tramvay ateşe verildi | Video

Amsterdam’da tramvay ateşe verildi | Video

12.11.2024 | 12:38

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bir tramvayın ateşe verilmesi sonucu vagonda hasar meydana geldi.

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da geçtiğimiz hafta İsrailli taraftarlar ve Filistin destekçileri arasında yaşanan olayların ardından gerginlik devam ediyor. Dün akşam saatlerinde ellerinde sopalar ve havai fişekler bulunan kimliği belirsiz kişiler, bir tramvayı ateşe verdi. Polis tarafından yapılan açıklamada, alevlerin hızla söndürüldüğü ve çevik kuvvet polislerinin meydanı boşalttığı belirtildi. Tramvayın vagonunda hasar meydana gelirken, sosyal medyada yayınlanan bazı görüntülerde söz konusu kişilerin çevreye havai fişek attığı ve araçlara zarar verdiği görüldü. Polis, olayları çıkanların kimliklerinin henüz tespit edilmediğini ve geçtiğimiz hafta yaşananlarla bağlantısı olup olmadığının henüz bilinmediğini açıkladı.

AMSTERDAM KARIŞMIŞTI
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 7 Kasım'da İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol takımı ile Hollanda'nın Ajax takımı arasında oynanan maç öncesinde ve sonrasında olaylar çıkmış, İsrailli taraftarlar ve Filistin destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı. İsrail taraftarlarından oluşan kalabalık bir grup, polis eşliğinde stadyuma doğru yürürken Arap halkına ve Filistin'e karşı sloganlar atmış, bazı taraftarlar bir sokaktaki Filistin bayrağını sökmüştü. Ancak İsrailli yetkililer, taraftarın antisemitizmle karşılaştığını öne sürmüş, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsraillilerin ülkelerine dönmesi için Amsterdam'a 2 uçak gönderilmesi talimatını vermişti. Olaylarda onlarca kişi gözaltına alınmış, yaralanan 5 kişi hastanede tedavi edilmişti.

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