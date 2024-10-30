Video Dünya Arjantin'de 10 katlı otel çöktü! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video
Arjantin'de 10 katlı otel çöktü! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video

Arjantin'de 10 katlı otel çöktü! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi mahsur kaldı | Video

30.10.2024 | 16:20

Arjantin'de tadilatta olan 10 katlı bir otelin çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, en az yedi kişi enkaz altında kaldı.

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