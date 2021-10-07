Video Dünya Arjantin’de çıkan orman yangınlarından 2 kişi öldü | Video
Arjantin’de çıkan orman yangınlarından 2 kişi öldü | Video

Arjantin’de çıkan orman yangınlarından 2 kişi öldü | Video

07.10.2021 | 09:16

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Arjantin’in San Luis ve Cordoba eyaletlerinde günlerdir devam eden iki ayrı orman yangınında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Arjantin'in San Luis ve Cordoba eyaletlerinde günlerdir kontrol altına alınamayan iki farklı orman yangınında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer şiddetli esen rüzgarların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Cordoba eyaletinin kuzeyindeki Sobremonte ve Tulumba şehirlerinde geçtiğimiz cuma günü başlayan orman yangını beşinci gününe girerken, yangına müdahaleye destek amacıyla çevre şehirlerden itfaiye ekiplerinin geldiği aktarıldı. Cordoba Eyaleti Sivil Savunma Yöneticisi Diego Concha yaptığı açıklamada, hava şartlarının söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını ifade ederek, bölgede rüzgarın saatte 70 kilometre hızla estiğini ve bu nedenle zaten kuru olan ormandaki yangının hızla yayıldığını bildirdi.

Cordoba'daki yangında şu ana kadar 16 bin hektar ormanlık alan kül olurken, çevrede yaşayan 70 kişi de güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yetkililer yangının çıkış nedenini henüz tespit edemezken, yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı düşünülüyor.

İTFAİYE, VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ
San Luis eyaletinin kuzeyinde 7 gün önce belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını da şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla çevre şehirlerden itfaiye ekipleri gelirken, Quines şehri itfaiye birimleri sosyal medya üzerinden çevrede yaşayan vatandaşlardan da yardım istedi.

San Luis Eyaleti Dayanışma Programı başkanı Damian Gomez, yangının rüzgarın da etkisiyle hızla ilerlediğini ancak sabah saatlerinde yangının bir bölümünün kontrol altına alındığını ifade etti.

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