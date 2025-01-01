Video Dünya Avrupa’da enerji krizi: Rusya doğal gaz sevkiyatını durdurdu | Video
Avrupa’da enerji krizi: Rusya doğal gaz sevkiyatını durdurdu | Video

Avrupa’da enerji krizi: Rusya doğal gaz sevkiyatını durdurdu | Video

01.01.2025 | 13:24

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu.

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