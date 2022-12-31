Video Dünya Avustralya 2023’ü havai fişek gösterileriyle karşıladı | Video
Avustralya 2023’ü havai fişek gösterileriyle karşıladı | Video

Avustralya 2023’ü havai fişek gösterileriyle karşıladı | Video

31.12.2022 | 16:14

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Avustralya, Türkiye saati ile 16.00'da 2022'ye 'merhaba' dedi. Sydney'de 7 dakika sürecek olan havai fişek gösterileri ile Avustralyalılar da yeni yılı karşıladı.

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