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Avustralya’da ABD Konsolosluğu’na balyozlu saldırı | Video

Avustralya’da ABD Konsolosluğu’na balyozlu saldırı | Video

10.06.2024 | 13:05

Avustralya’da kimliği belirsiz bir şahıs, ABD'nin Sydney Konsolosluğu’na balyozla saldırdıktan sonra binanın kapısına sprey boyayla kırmızı üçgen çizdi.

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Avustralya'da ABD konsolosluğu kimliği belirsiz bir şahıs tarafından hedef alındı. Ülkenin en büyük şehri Sydney'deki ABD Konsolosluğu'na yerel saatle 03.00 sıralarında balyozla saldıran Filistin destekçisi şahıs, binanın camlarını kırdıktan sonra sprey boyayla binanın kapısına kırmızı üçgen çizdi. Konsolosluğun 9 penceresinin hasar gördüğünü aktaran polis, "Koyu renk kapüşonlu ve yüzü kapalı bir kişinin küçük bir balyoz taşıdığını gösteren bir kamera görüntüsü elde edildi" ifadelerini kullandı.

Konsolosluk görevlisi ise, saldırıda hiçbir personelin zarar görmediğini ve operasyonların etkilenmediğini belirterek, "Avustralya Federal Polisi ve Yeni Güney Galler Polisi olayı soruşturuyor" diye konuştu.

Olayın ardından açıklama yapan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, saldırıyı kınadı. Albanese, "İnsanların saygılı bir şekilde siyasi tartışma ve söylemde bulunmaları gerekiyor" dedi.

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