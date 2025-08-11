Video Dünya Avusturalya’da meteor geçişi paniğe neden oldu | Video
Avusturalya’da meteor geçişi paniğe neden oldu | Video

Avusturalya’da meteor geçişi paniğe neden oldu | Video

11.08.2025 | 15:52

Avusturalya’nın Victoria eyaletinde gece saatlerinde görülen meteorun ardından patlama sesi duyulması bölgede paniğe neden oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Avusturalya'nın Victoria eyaletinde gece saatlerinde meteor görüldü. Victoria'nın doğusundan Melbourne, Ballarat ve Bendigo'ya kadar meteor gördüklerini bildiren bölge halkı daha sonra patlama sesi duyduklarını bildirdi. Güvenlik ve araç kameralarına yansıyan görüntülerde, meteor oldukça net bir şekilde görülüyor.

Avustralya hükümetinin deprem izleme kurumu Geoscience Australia tarafından yapılan açıklamada, meteorun geçişi sırasında çok sayıda sarsıntı ihbarı yapıldığını ancak herhangi bir sismik olayın olmadığını açıkladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avusturalya’da meteor geçişi paniğe neden oldu | Video 00:10
Avusturalya’da meteor geçişi paniğe neden oldu | Video 11.08.2025 | 15:52
Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde heyelan: 7 ölü | Video 06:15
Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde heyelan: 7 ölü | Video 11.08.2025 | 12:11
İsrail ordusu Gazze’de gazetecilerin çadırını vurdu: 5 gazeteci hayatını kaybetti | Video 01:06
İsrail ordusu Gazze’de gazetecilerin çadırını vurdu: 5 gazeteci hayatını kaybetti | Video 11.08.2025 | 09:04
Ukrayna’dan Rusya’daki endüstriyel tesise İHA’lı saldırı | Video 00:58
Ukrayna'dan Rusya'daki endüstriyel tesise İHA'lı saldırı | Video 10.08.2025 | 13:30
Yunanistan’da Atina yakınlarındaki orman yangını kontrol altına alındı | Video 03:02
Yunanistan’da Atina yakınlarındaki orman yangını kontrol altına alındı | Video 10.08.2025 | 08:48
İngiltere’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı | Video 03:18
İngiltere’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı | Video 10.08.2025 | 08:48
İsrail’de on binlerce kişi Netanyahu hükümetinin Gazze politikalarını protesto etti | Video 02:44
İsrail’de on binlerce kişi Netanyahu hükümetinin Gazze politikalarını protesto etti | Video 10.08.2025 | 08:47
İngiltere’de Gazze destekçilerine yaka paça gözaltı! | Video 31:32
İngiltere'de Gazze destekçilerine yaka paça gözaltı! | Video 09.08.2025 | 16:42
Almanya sokaklarının karanlık yüzü kamerada... Ünlü Youtuber’a şok! 00:26
Almanya sokaklarının karanlık yüzü kamerada... Ünlü Youtuber'a şok! 09.08.2025 | 14:05
Çin’de sel felaketi: 10 ölü, 33 kayıp | Video 00:31
Çin'de sel felaketi: 10 ölü, 33 kayıp | Video 08.08.2025 | 14:35
ABD’de helikopter mavnanın üzerine düştü: 2 ölü | Video 03:36
ABD'de helikopter mavnanın üzerine düştü: 2 ölü | Video 08.08.2025 | 10:48
Hamileliği boyunca yüzü tamamen değişti! Paylaştığı videoyla viral oldu: Bir anda onlarca yıl yaşlandım...  | Video 00:21
Hamileliği boyunca yüzü tamamen değişti! Paylaştığı videoyla viral oldu: "Bir anda onlarca yıl yaşlandım..."  | Video 08.08.2025 | 10:33
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi | Video 02:14
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi | Video 07.08.2025 | 16:51
ABD’de 4 binden fazla hastaya tıbbi hizmet veren sahte hemşire gözaltına alındı | Video 00:40
ABD’de 4 binden fazla hastaya tıbbi hizmet veren "sahte hemşire" gözaltına alındı | Video 07.08.2025 | 16:24
Çin’de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 00:59
Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 07.08.2025 | 14:18
Çin’de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 00:59
Çin'de asma köprünün halatı koptu: 5 ölü, 24 yaralı | Video 07.08.2025 | 13:59
Fransa’da 1949’dan bu yana çıkan en büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor | Video 01:37
Fransa'da 1949'dan bu yana çıkan en büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor | Video 07.08.2025 | 12:17
ABD Başkanı Trump, çip ve yarı iletken ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı | Video 05:36
ABD Başkanı Trump, çip ve yarı iletken ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı | Video 07.08.2025 | 09:06
Çin’de başlayan Yetişkin emziği trendi, tehlike saçıyor | Video 00:26
Çin'de başlayan "Yetişkin emziği" trendi, tehlike saçıyor | Video 06.08.2025 | 14:34
Fransa’nın güneyinde orman yangını: 1 ölü, 9 yaralı | Video 01:01
Fransa'nın güneyinde orman yangını: 1 ölü, 9 yaralı | Video 06.08.2025 | 14:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY