Video Dünya Ay yörüngesine gönderilen Orion uzay aracı Dünya’ya döndü | Video
Ay yörüngesine gönderilen Orion uzay aracı Dünya’ya döndü | Video

Ay yörüngesine gönderilen Orion uzay aracı Dünya’ya döndü | Video

12.12.2022 | 08:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jersey Adası’ndaki patlamada can kaybı 5’e yükseldi | Video 02:02
Jersey Adası'ndaki patlamada can kaybı 5'e yükseldi | Video 12.12.2022 | 08:43
Ay yörüngesine gönderilen Orion uzay aracı Dünya’ya döndü | Video 01:50
Ay yörüngesine gönderilen Orion uzay aracı Dünya’ya döndü | Video 12.12.2022 | 08:43
Japonya’nın Ay’a iniş aracı SpaceX roketi ile fırlatıldı | Video 04:58
Japonya'nın Ay'a iniş aracı SpaceX roketi ile fırlatıldı | Video 11.12.2022 | 12:26
2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu | Video 11:42
2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu | Video 11.12.2022 | 08:32
Hindistan’da Mandous Kasırgası: 4 ölü | Video 02:39
Hindistan’da Mandous Kasırgası: 4 ölü | Video 11.12.2022 | 08:31
Jersey Adası’nda patlama: 1 ölü | Video 00:57
Jersey Adası'nda patlama: 1 ölü | Video 10.12.2022 | 15:24
Hawaii’deki Mauna Loa yanardağı ana yol için risk oluşturmuyor | Video 01:12
Hawaii'deki Mauna Loa yanardağı ana yol için risk oluşturmuyor | Video 09.12.2022 | 16:07
Rusya’da AVM’de yangın! Alevler 18 bin metrekarelik alana yayıldı | Video 02:15
Rusya'da AVM'de yangın! Alevler 18 bin metrekarelik alana yayıldı | Video 09.12.2022 | 10:28
Celine Dion, nadir görülen bir hastalığa yakalandı | Video 05:15
Celine Dion, nadir görülen bir hastalığa yakalandı | Video 09.12.2022 | 08:45
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsveç ve Finlandiya, Türkiye’nin endişelerini gidermek için somut adımlar attı | Video 04:28
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin endişelerini gidermek için somut adımlar attı" | Video 09.12.2022 | 08:39
İsrail askerleri Batı Şeria’da 3 Filistinliyi öldürdü | Video 05:54
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü | Video 08.12.2022 | 12:32
Endonezya’da 5.8 büyüklüğünde deprem | Video 01:55
Endonezya'da 5.8 büyüklüğünde deprem | Video 08.12.2022 | 10:14
Peru’da Pedro Castillo’nun görevden alınması sonrası ülkenin yeni başkanı Dina Boluarte yemin ederek göreve başladı | Video 08:01
Peru’da Pedro Castillo’nun görevden alınması sonrası ülkenin yeni başkanı Dina Boluarte yemin ederek göreve başladı | Video 08.12.2022 | 08:49
İspanya’da tren kazası: 155 yaralı | Video 00:15
İspanya’da tren kazası: 155 yaralı | Video 07.12.2022 | 14:38
Tavandan kuaförün ortasına düştü | Video 00:19
Tavandan kuaförün ortasına düştü | Video 07.12.2022 | 12:45
Kolombiyalı kadın teknenin pervanesine kapılarak öldü | Video 00:07
Kolombiyalı kadın teknenin pervanesine kapılarak öldü | Video 07.12.2022 | 12:24
Putin’in Suriye Temsilcisi Türkiye’ye geliyor | Video 03:00
Putin'in Suriye Temsilcisi Türkiye'ye geliyor | Video 07.12.2022 | 09:34
ABD’den Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin flaş karar! Satış için kısıtlayıcı koşullar kaldırıldı | Video 01:36
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş karar! Satış için kısıtlayıcı koşullar kaldırıldı | Video 07.12.2022 | 09:36
Endonezya’da karakola intihar saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı | Video 01:44
Endonezya'da karakola intihar saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı | Video 07.12.2022 | 09:27
ABD’de 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya | Video 04:35
ABD'de 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya | Video 07.12.2022 | 08:36

ABD’nin Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis Ay Programı çerçevesinde Ay yörüngesine gönderdiği Orion uzay aracı, başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü. Orion’un Dünya’ya dönüşü Apollo 17'nin Ay'a inişinin 50. yıl dönümüne denk geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

NASA'nın yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı ve Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis Ay Programı kapsamında 16 Kasım'da mürettebatsız şekilde Ay yörüngesine gönderilen Orion uzay aracı, başarılı şekilde Dünya'ya geri döndü. Orion, 25,5 günlük görevinin ardından Meksika'nın Baja California eyaleti açıklarında Pasifik Okyanusu'na indi. Ay ile Dünya arasında 385 bin kilometrelik mesafeyi kat eden Orion'un ilk yapılan planlamada, ABD'nin California eyaletinde yer alan San Diego açıklarına inmesi planlanmış, olumsuz hava koşulları nedeniyle uzay aracının iniş bölgesi yeniden planlandı. Orion, görevi boyunca yaklaşık 2 milyon 254 bin kilometre yol kat etti.

Test uçuşunun en kritik noktasının ise Dünya atmosferine yeniden giren Orion'un yeni tasarlanan ısı kalkanının 2 bin 760 dereceye kadar yükselmesi beklenen atmosferik sürtünmeye dayanıp dayanamayacağı olduğu ifade edildi.

Uzay aracının içerisinde ve üzerinde sensörler bulunan 3 cansız manken bulunuyor, söz konusu mankenlerin gelecekteki mürettebatlı uçuş için önemli bilgiler sağlaması bekleniyor.

DÜNYA'YA DÖNÜŞ APOLLO 17'NİN AY'A İNİŞİNİN 50. YIL DÖNÜMÜNE DENK GELDİ
Mürettebatsız test uçuşunun Dünya'ya dönüşü, NASA astronotlarının en son Ay'a ayak bastığı Apollo 17'nin Ay'a inişinin 50. yıl dönümüne denk geldi.

HEDEFİ AY'A İNSAN İNDİRMEK
İsmini Yunan mitolojisindeki Apollon'un kız kardeşinden alan Artemis Ay Programı'nın nihai hedefi 2025'e kadar insanları Ay yüzeyine götürmek. İlk görev olan Artemis I'nın başarıya ulaşması halinde 2024'te Artemis II göreviyle gerçek mürettebatlı bir Ay uçuşu gerçekleştirilmesi bekleniyor. Artemis III ile 1970'lerden bu yana ilk kez 2025 yılında Ay'a insan götürülmesi hedefleniyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA