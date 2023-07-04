Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem! | Video

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.Deprem, Haçmaz ili başta olmakla başkent Bakü ve civar illerde de hissedildi.