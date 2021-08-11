Azerbaycan’da ormanlık alanda yangın | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
Azerbaycan’da ormanlık alanda yangın | Video 11.08.2021 | 15:23
01:44
01:00
00:23
01:18
Çin'de göçmen filler geleneksel yaşam alanlarına yaklaşıyor | Video 10.08.2021 | 12:34
08:35
Cezayir'de 31 noktada orman yangını çıktı: 4 ölü, 3 yaralı | Video 10.08.2021 | 10:48
01:00
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yangın kontrolden çıktı | Video 09.08.2021 | 16:23
01:17
01:04
Tel Aviv'de bir bina alevlere teslim oldu | Video 09.08.2021 | 14:18
02:32
00:44
Yunanistan'da korkutan görüntü! Koca ada, mahşer yerine döndü | Video 09.08.2021 | 11:30
05:30
Çekya'da Ignis Brunensis Havai Fişek Festivali düzenlendi | Video 09.08.2021 | 08:45
03:13
Pakistan’da yolcu minibüsü alev topuna döndü: 10 ölü, 7 yaralı | Video 09.08.2021 | 08:45
02:21
İran'da korona virüs salgınında rekor | Video 08.08.2021 | 16:23
01:26
Çekya Başbakanı Babis'e yumurtalı saldırı | Video 08.08.2021 | 16:23
00:43
ABD'de evin yanına düşen küçük uçak alev topuna döndü | Video 08.08.2021 | 12:43
01:43
Endonezya’daki Merapi Yanardağı harekete geçti 08.08.2021 | 11:31
05:21
02:50
01:58
ABD'nin California eyaletindeki yangında bir kasaba yok oldu 07.08.2021 | 19:28
Azerbaycan’ın Gebele iline bağlı Tikanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gebele iline bağlı Tikanlı köyü yakınlarındaki dağlık arazide bulunan bir ormanda yangın çıktı. Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlileri, 1 helikopter, itfaiye ekipleri ve bölge sakinlerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı ve alevlere müdahalenin sürdüğü kaydedildi.