Bangladeş’te göçmen kampında çıkan yangında 4 bin 500 kişi evsiz kaldı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:47
00:56
Kazakistan'da bayraklar yarıya indirildi | Video 10.01.2022 | 15:02
00:18
İran'da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralılar var | Video 10.01.2022 | 14:39
00:46
00:51
ABD’de oto yola çıkan deniz aslanı kurtarıldı | Video 10.01.2022 | 11:27
05:52
00:46
Bolivya'da arıza yapan uçak boş araziye acil iniş yaptı: 4 yaralı | Video 10.01.2022 | 11:17
02:11
00:34
İngiltere'de bir günde 141 bin 472 vaka | Video 10.01.2022 | 08:23
01:22
İnsansı robot Ameca, CES 2022'de görücüye çıktı | Video 10.01.2022 | 08:30
01:15
ABD'de 19 katlı apartmanda yangın: 54 yaralı | Video 10.01.2022 | 08:24
01:23
04:56
Son Dakika: Kazakistan'da son durum ne? Protestolar sürüyor mu? | Video 09.01.2022 | 15:13
01:35
51 yıldır yanıyor! Türkmenistan'daki Cehennem Kapısı kapatılıyor | Video 09.01.2022 | 14:47
00:42
İran'da akaryakıt tankeri devrildi: 3 ölü | Video 09.01.2022 | 13:44
00:42
İran’da akaryakıt tankeri devrildi: 3 ölü | Video 09.01.2022 | 11:53
01:08
Brezilya'da korkunç anlar! Dev kaya, teknelerin üzerine böyle düştü | Video 09.01.2022 | 09:56
00:41
Meksika'da 1 ay içinde ikinci göktaşı görüldü | Video 09.01.2022 | 08:36
06:23
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ayna açılışını tamamladı 09.01.2022 | 08:37
00:46
Meksika'nın Tlachichuca şehrine tarihte ilk kez kar yağdı | Video 09.01.2022 | 08:38
Bangladeş’in Cox’s Bazaar kentinde bulunan ve Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta dün akşam saatlerinde çıkan yangında 469 ev küle dönerken, 4 bin 500 kişi de evsiz kaldı.
Bangladeş'te çoğu 2017'de Myanmar'da askeri operasyonlardan kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan Cox's Bazar şehrindeki Shafiullah Kata bölgesindeki 16 numaralı kampta yangın çıkmıştı. Resmi kayıtlara göre yangında okul, cami ve bazı dükkanların yanı sıra 469 ev küle döndü. Toplamda 4 bin 500 kişinin evsiz kaldığı yangının nedeni henüz netlik kazanmazken, başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişilik bir ekip görevlendirildi.
GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİLER
Evsiz kalanlar geceyi dışarda geçirirken, evi küle dönen bazı göçmenlerin evlerinin yanında oturarak gözyaşları dökmesi kampta yaşayanların çaresizliklerini gözler önüne serdi.
YENİ EVLER İNŞA EDİLMEYE BAŞLANDI
Öte yandan Bangladeşli yetkililer ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu uluslararası yardım kuruluşları yangının çıktığı kampta kalanlara el yardım eli uzattı. Bangladeş Mülteci, Yardım ve Geri Dönüş Komisyonu tarafından evsiz kalanlara yeniden ev yapılmaya başlandığı öğrenildi. Evlerin inşası tamamlanana kadar evsiz kalanlar kamp içerisinde başka bir bölgede konaklayacak.