Video Dünya Bangladeş’te göçmen kampında çıkan yangında 4 bin 500 kişi evsiz kaldı | Video
Bangladeş’te göçmen kampında çıkan yangında 4 bin 500 kişi evsiz kaldı | Video

Bangladeş’te göçmen kampında çıkan yangında 4 bin 500 kişi evsiz kaldı | Video

10.01.2022 | 16:24

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Bangladeş’in Cox’s Bazaar kentinde bulunan ve Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta dün akşam saatlerinde çıkan yangında 469 ev küle dönerken, 4 bin 500 kişi de evsiz kaldı.

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Bangladeş'te çoğu 2017'de Myanmar'da askeri operasyonlardan kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan Cox's Bazar şehrindeki Shafiullah Kata bölgesindeki 16 numaralı kampta yangın çıkmıştı. Resmi kayıtlara göre yangında okul, cami ve bazı dükkanların yanı sıra 469 ev küle döndü. Toplamda 4 bin 500 kişinin evsiz kaldığı yangının nedeni henüz netlik kazanmazken, başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişilik bir ekip görevlendirildi.

GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİLER
Evsiz kalanlar geceyi dışarda geçirirken, evi küle dönen bazı göçmenlerin evlerinin yanında oturarak gözyaşları dökmesi kampta yaşayanların çaresizliklerini gözler önüne serdi.

YENİ EVLER İNŞA EDİLMEYE BAŞLANDI
Öte yandan Bangladeşli yetkililer ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu uluslararası yardım kuruluşları yangının çıktığı kampta kalanlara el yardım eli uzattı. Bangladeş Mülteci, Yardım ve Geri Dönüş Komisyonu tarafından evsiz kalanlara yeniden ev yapılmaya başlandığı öğrenildi. Evlerin inşası tamamlanana kadar evsiz kalanlar kamp içerisinde başka bir bölgede konaklayacak.

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