Bangladeş’te Midhili fırtınası: 3 ölü | Video
Bangladeş’te etkili olan Midhili fırtınası 3 kişinin ölümüne neden oldu.
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