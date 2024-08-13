Ben Gvir’den Mescid-i Aksa provokasyonu! İsrailli ırkçı bakan şarkı söyleyerek mescidin avlusunda dolaştı | Video
Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Ben Gvir Mescid-i Aksa'ya girdi. Yine provokasyonlara imza attı. Bu kez şarkı söyleyerek Aksa'nın avlusunda dolaştı..
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