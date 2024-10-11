Video Dünya Beyrut'ta İsrail'in vurduğu noktalar enkaza döndü
Beyrut'ta İsrail'in vurduğu noktalar enkaza döndü

Beyrut'ta İsrail'in vurduğu noktalar enkaza döndü

11.10.2024 | 11:15

Beyrut'ta İsrail güçlerinin vurduğu yerler enkaza döndü! A Haber, Beyrut'ta İsrail'in vurduğu o noktaları görüntülerdi ve son gelişmeleri canlı yayınla aktardı.

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