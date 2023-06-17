Brezilya’da şiddetli yağış: 3 ölü, 12 kayıp | Video
Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kayboldu.
Yetkililer son 24 saatte, normal şartlarda Haziran ayı boyunca beklenenden 2 kat daha fazla yağmur yağdığını belirtti.
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