Video Dünya Brezilya’da şiddetli yağış: 3 ölü, 12 kayıp | Video
Brezilya’da şiddetli yağış: 3 ölü, 12 kayıp | Video

Brezilya’da şiddetli yağış: 3 ölü, 12 kayıp | Video

17.06.2023 | 16:55

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kayboldu.

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Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletini şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Çok sayıda yol ulaşıma kapandı. Eyaletin büyük şehirlerine uçuşlar iptal edilirken, elektrik kesintileri meydana geldi. Eyalet Valisi Eduardo Leite, Sao Leopoldo şehrinde 2, kıyı bölgesindeki Maquine'de ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de kayıp durumda olduğunu duyurdu. Vali Leite, "Şu anda önceliğimiz, kaybolanları bulmak ve sel nedeniyle mahsur durumda kalanları kurtarmak" ifadelerini kullandı. Leite ayrıca, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın federal yardım teklifinde bulunduğunu aktardı.
Yetkililer son 24 saatte, normal şartlarda Haziran ayı boyunca beklenenden 2 kat daha fazla yağmur yağdığını belirtti.

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