Brovary’de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi | Video

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Ukrayna’nın Brovary kentinde, evlerin bahçelerine gizlenmesine rağmen Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus tankları görüntülenirken, kentte saldırılar sonucu büyük yıkım meydana geldiği görüldü.