Video Dünya Brovary’de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi | Video
Brovary’de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi | Video

Brovary’de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi | Video

14.04.2022 | 12:52

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Ukrayna’nın Brovary kentinde, evlerin bahçelerine gizlenmesine rağmen Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus tankları görüntülenirken, kentte saldırılar sonucu büyük yıkım meydana geldiği görüldü.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary kentinde Rusya ve Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmaların izleri Rus güçlerinin Brovary şehrinden çekilmesiyle ortaya çıktı. Hava saldırılarına karşı evlerin bahçesine gizlenen Rus ordusuna ait tankların Ukrayna İnsansız Hava Araçları tarafından imha edildiği kaydedildi. Evlerin bahçelerine gizlenen Rus ordusuna ait tankların çoğu kullanılamaz hale gelirken, ağır saldırılar sonucu bazı tankların birçok parçasının farklı yerlere savrulduğu görüldü. Ukrayna ordusu tarafından evlerin bahçelerinde imha edilen tanklar havadan görüntülendi.

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