Video Dünya Bu kimin aklına geldi? TikTok'ta viral olan akım: Elbise diye bakın ne satıyorlar... | Video
Bu kimin aklına geldi? TikTok'ta viral olan akım: Elbise diye bakın ne satıyorlar... | Video

Bu kimin aklına geldi? TikTok'ta viral olan akım: Elbise diye bakın ne satıyorlar... | Video

28.12.2024 | 15:00

Moda dünyası, sınırları zorlamasıyla tanınır; ancak bazı tasarımlar öyle sıra dışı olur ki, akıllarda soru işaretleri bırakır. Belarus merkezli moda markasının yeni koleksiyonu da tam bu tanıma uyuyor. Marka, şeffaf balonlu naylondan yapılan giysilerle dikkatleri üzerine çekti.

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