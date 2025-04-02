Çin, Tayvan’ı kuşatan askeri tatbikatta gerçek mühimmat kullandı | Video
Çin ordusu, Tayvan çevresinde düzenlediği askeri tatbikatta gerçek mühimmat kullandı.
Tayvan Savunma Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise son 24 saatte ada çevresinde Çin'e ait 76 uçak ve 15 savaş gemisi tespit edildiği aktarıldı.
ÇİN-TAYVAN ARASINDAKİ EGEMENLİK İHTİLAFI
Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. "Barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ı tamamen Çin'e bağlamak isteyen Pekin yönetimi, bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Çin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor.
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