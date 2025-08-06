Video Dünya Çin'de başlayan "Yetişkin emziği" trendi, tehlike saçıyor | Video
Çin'de başlayan

Çin'de başlayan "Yetişkin emziği" trendi, tehlike saçıyor | Video

06.08.2025 | 14:34

Çin'de son zamanlarda tuhaf bir stres azaltma trendi yaygınlaşıyor. Binlerce yetişkin, kaygı ve uykusuzluk gibi stres belirtilerini hafifletmek için yetişkin emziklerine güveniyor.

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