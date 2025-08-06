Çin'de başlayan "Yetişkin emziği" trendi, tehlike saçıyor | Video

Çin'de son zamanlarda tuhaf bir stres azaltma trendi yaygınlaşıyor. Binlerce yetişkin, kaygı ve uykusuzluk gibi stres belirtilerini hafifletmek için yetişkin emziklerine güveniyor.