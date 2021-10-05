Çin'de gökten drone yağdı, felaketin eşiğinden dönüldü! | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Çin'in Cengcou kentinde bir drone gösterisi gerçekleştiği sırada internet ağlarında kesintiler meydana gelmeye başlayınca, kontrolden çıkan 100 den fazla drone, gösteriyi izleyenlerin üzerine düştü.