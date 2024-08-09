Çin’de konteyner gemisinde şiddetli patlama anı kamerada | Video
Çin’in en yoğun limanlarından biri olan Ningbo-Zhoushan’daki bir konteyner gemisinde patlama meydana geldi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
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