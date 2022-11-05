Video Dünya Çin’in fırlattığı 23 tonluk dev roket Pasifik’e düştü | Video
Çin’in fırlattığı 23 tonluk dev roket Pasifik’e düştü | Video

Çin’in fırlattığı 23 tonluk dev roket Pasifik’e düştü | Video

05.11.2022 | 10:54

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Çin’in 10 katlı bina büyüklüğündeki 23 tonluk dev roketi atmosfere girdikten kısa süre sonra Pasifik Okyanusu'na düştü.

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