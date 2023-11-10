Elon Musk'tan Gazze sözleri "Soykırım yaparak bir yere varamazsınız" | Video

İsrail’in 35 günden bu yana tüm insani değerleri rafa kaldırıp soykırıma giriştiği Gazze’de 11 bine yakın Filistinli sivil katledildi. İsrail katliamlarında Hamas bahanesinin arkasına sığınırken SpaceX’in kurucusu, Tesla ve X’in sahibi Elon Musk’tan çarpıcı Gazze eleştirisi geldi. İsrail'in soykırım yaparak bir yere varamayacağını söyleyen Musk’ın sözleri dünya gündemine oturdu.