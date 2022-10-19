Video Dünya 'En çok nefret ettiğim ülke Türkiye' diyen Yunan genç, 'Neden?' sorusu karşısında suspus oldu! İşte o anlar.. | Video
'En çok nefret ettiğim ülke Türkiye' diyen Yunan genç, 'Neden?' sorusu karşısında suspus oldu! İşte o anlar.. | Video

'En çok nefret ettiğim ülke Türkiye' diyen Yunan genç, 'Neden?' sorusu karşısında suspus oldu! İşte o anlar.. | Video

19.10.2022 | 16:42

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Türkiye-Yunanistan gerilimi devam ederken, Yunanistan'da yapılan bir röportajda bir Yunan genç "En çok nefret ettiğin ülke hangisi?" sorusuna "Türkiye" cevabını verdi. Ancak genç, bu cevap üzerine sorulan "Neden" sorusuna ise hiçbir şey diyemedi. Kekeleyen gencin bu halleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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