'En çok nefret ettiğim ülke Türkiye' diyen Yunan genç, 'Neden?' sorusu karşısında suspus oldu! İşte o anlar.. | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
Meksika’da tırla çarpışan tren raydan çıktı: 4 yaralı | Video 20.10.2022 | 01:23
00:47
04:36
Atina’dan yeni provokasyon! Yunan F-16'lar neden alçak uçtu? | Video 19.10.2022 | 12:10
01:40
Belçika’da havalimanındaki grev izdihama neden oldu: 5 yaralı | Video 19.10.2022 | 08:56
00:15
Hollanda'da hemzemin geçitte trenin çarptığı otobüs ikiye bölündü | Video 18.10.2022 | 13:27
00:15
00:35
Hindistan'da helikopter düştü: 6 ölü | Video 18.10.2022 | 11:28
00:08
Ukrayna-Rusya arasında 218 esir takas edildi | Video 18.10.2022 | 08:41
00:43
02:03
01:02
01:47
Rusya, Kiev'i böyle vurdu | Video 17.10.2022 | 09:14
01:47
Son Dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu | Video 17.10.2022 | 08:51
02:13
Paris'te hayat pahalılığı eylemi! 140 bin kişi katıldı 16.10.2022 | 23:33
01:50
Rus saldırılarında zarar gören araçlar Çekya'da sergileniyor | Video 16.10.2022 | 11:02
01:39
Meksika’da kartel saldırısı: 6 ölü | Video 14.10.2022 | 22:33
05:48
Fransa’da akaryakıt krizi | Video 14.10.2022 | 19:29
02:42
Son Dakika: Almanya’da ilk kez hoparlörden ezan okundu | Video 14.10.2022 | 14:32
01:25
Türkiye-Yunanistan gerilimi devam ederken, Yunanistan'da yapılan bir röportajda bir Yunan genç "En çok nefret ettiğin ülke hangisi?" sorusuna "Türkiye" cevabını verdi. Ancak genç, bu cevap üzerine sorulan "Neden" sorusuna ise hiçbir şey diyemedi. Kekeleyen gencin bu halleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.