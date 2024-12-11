Esad'ın işkence ve katliam merkezi: "Sednaya Hapishanesi" | Video

Suriye'de 14 senedir devam eden iç savaşın ardından 8 Aralık'ta Esad iktidarı devrildi. Şam'da bulunan ve Esad yönetiminin katliam merkezi haline gelen Sednaya Hapishanesi'nin görüntüleri ise rejimin kanlı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Adeta bir işkencehaneye dönüştürülen ve yerin altında 3 katın bulunduğu hapishaneye A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ile kameraman Eren Karakaya girdi.