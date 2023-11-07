Eski ABD Başkanı Trump'tan çok konuşulacak İran itirafı: "Saldırıları önceden arayıp haber verdiler" | Video
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, Tahran yönetimi ile arasında geçen konuşmayı anlattı. Bunu daha önce açıklamadığını belirten Trump, "İranlılar aradı. 'Başka çaremiz yok, itibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse füze fırlatacağız ama endişelenmeyin üsse ulaşmayacaklar' şeklinde garanti verdiler" ifadelerini kullandı.
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