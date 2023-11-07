Video Dünya Eski ABD Başkanı Trump'tan çok konuşulacak İran itirafı: "Saldırıları önceden arayıp haber verdiler" | Video
Eski ABD Başkanı Trump'tan çok konuşulacak İran itirafı:

Eski ABD Başkanı Trump'tan çok konuşulacak İran itirafı: "Saldırıları önceden arayıp haber verdiler" | Video

07.11.2023 | 11:32

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, Tahran yönetimi ile arasında geçen konuşmayı anlattı. Bunu daha önce açıklamadığını belirten Trump, "İranlılar aradı. 'Başka çaremiz yok, itibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse füze fırlatacağız ama endişelenmeyin üsse ulaşmayacaklar' şeklinde garanti verdiler" ifadelerini kullandı.

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