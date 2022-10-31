Video Dünya Filipinler'de Nalgae Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor! 100'lerce ölü ve yaralı var | Video
Filipinler'de Nalgae Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor! 100'lerce ölü ve yaralı var | Video

Filipinler'de Nalgae Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor! 100'lerce ölü ve yaralı var | Video

31.10.2022 | 11:29

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Filipinler'de etki gösteren Nalgae Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükselirken, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketlerinde 69 kişi yaralandı.

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Filipinler'in güney kesimlerine geçtiğimiz Cuma itibariyle ulaşan Nalgae Tayfunu yavaş yavaş etkisini yitirirken, felaketin bilançosu da netleşmeye başladı. Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, tayfunun neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e ulaştığı bildirildi. Felakette 69 kişinin de yaralandığı kaydedilirken, kayıp olarak kayıtlara geçen 63 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, tayfunun ülke altyapısına verdiği maddi zararın boyutunun yaklaşık 13 milyon dolar olduğu ifade edilirken, tarım arazilerinde de en az 7.5 milyon dolarlık maddi zarar kayda geçtiği öğrenildi.

BUGÜN FİLİPİNLER'İ TERK ETMESİ BEKLENİYOR
Yılda ortalama 20 tayfunun vurduğu Filipinler son olarak Nalgae Tayfunu'nun etkisi altına girmiş, Cuma itibariyle Datu Odin Sinsuat, Datu Blah Sinsuat ve Upi bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde gözlenen şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden olmuştu. Binlerce yapı sular altında kalırken, tayfunun bugün itibariyle ülkeyi terk edeceği ve Güney Çin istikametine yöneleceği açıklanmıştı.

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