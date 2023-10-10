Filistin’de can kaybı 765’e yükseldi | Video 10.10.2023 | 15:25 Hamas-İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken saldırılarda yaralanan Filistinli çocukların tedavisi ise Gazze’nin batısındaki Şifa Hastanesi’nde devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hamas-İsrail arasındaki 7 Ekim'de başlayan çatışmalar şiddetlenerek devam ederken aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kayıplar da veriliyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Gazze yönetimi bugüne kadar 143 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda yaralanan Filistinli çocukların tedavisi ise Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'nde devam ediyor. Filistinli Yasser Ghaben, uyudukları sırada evlerine füze düştüğünü ifade ederek, ölenler ve yaralananlar arasında komşularının da olduğunu ve yoğun bombardıman nedeniyle hareket edemediklerini söyledi. Yedi çocuğunun olduğunu kaydeden Ghaben, sadece kızına yardım edebildiğini diğer 6 çocuğunun ise Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait okullara sığındıklarını sözlerine ekledi. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 765'e, yaralıların sayısının ise 4 bine yükseldiğini açıkladı.