Video Dünya Filistinli bir kişi feryat etti: "Biz ölüyoruz, bu katliam değil, bu soykırım" | Video
Filistinli bir kişi feryat etti:

Filistinli bir kişi feryat etti: "Biz ölüyoruz, bu katliam değil, bu soykırım" | Video

18.10.2023 | 12:04

Filistinli bir kişi böyle feryat etti. "Biz ölüyoruz, bu katliam değil, bu soykırım"

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