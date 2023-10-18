Filistinli bir kişi feryat etti: "Biz ölüyoruz, bu katliam değil, bu soykırım" | Video
Filistinli bir kişi böyle feryat etti. "Biz ölüyoruz, bu katliam değil, bu soykırım"
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