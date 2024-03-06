Filistinli doktor yardım dağıtırken İsrail’in saldırısında öldürüldü! Geriye son videosu kaldı 06.03.2024 | 09:41 Filistinli doktor Mahmud Khas Abu Malık, bombaların altında yaşamaya çalışan halkına yardım malzemelerini ulaştırmak isterken, İsrail’in saldırısı sonucu öldürüldü. Abu Malık’tan geriye Berat Kandili gecesi Konya’dan gönderilen yardım malzemelerini halkına dağıtırken yaptığı konuşması kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Filistin'de görev yapan doktor Mahmud Khas Abu Malık, başta Türkiye'den olmak üzere dünyanın birçok noktasından bölgeye intikal eden yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için mücadele veriyordu.

Gazze'deki Kuran ve Sünnet Derneği'nin müdürlüğünü de yaptığı öğrenilen Abu Malık, kamyonetle başka bir bölgeye yardım ulaştırmaya giderken İsrail'in bombalı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Mahmud Khas Abu Malık'tan geriye Berat Kandili gecesi Konya merkezli Şems-i Mevlana Derneği tarafından gönderilen malzemeleri halkına dağıtırken ki, "Türkiye'deki hayırsever kardeşlerimizin desteğiyle Gazze'de devam eden ağır saldırıdan dolayı yerinden edilmiş kardeşlerimize verilmek üzere yemeğimizi hazırladık" dediği videosu kaldı.