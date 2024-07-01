Fransa seçimlerinde ilk turun galibi Le Pen oldu
Fransa’da dün yapılan erken seçimlerde aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in Ulusal Birlik partisi seçimi önde bitirdi. Sol partilerin kurduğu Yeni Halk Cephesi yüzde 27,99 oyla ikinci olurken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘Ensemble’ ittifakı ise üçüncü sırada kaldı. Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından erken seçim kararı almıştı.
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