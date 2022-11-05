Video Dünya Fransız model Marine El-Himer müslüman olduğunu böyle duyurdu | Video
Fransız model Marine El-Himer müslüman olduğunu böyle duyurdu | Video

Fransız model Marine El-Himer müslüman olduğunu böyle duyurdu | Video

05.11.2022 | 14:20

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Ünlü Fransız manken ve reality show yıldızı Marine El-Himer, İslamiyet'i seçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Tesettürlü şekilde Kabe'yi tavaf ettiği görsellerle bir camide kelime-i şehadet getirdiğine ilişkin video paylaşan ünlü modele hayranlarından mesaj yağdı.

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Fransız model ve reality show yıldızı Marine El-Himer resmi Instagram hesabından, tesettürlü şekilde Kabe'yi tavaf ettiği görsellerle bir camide kelimeişehadet getirdiğine ilişkin video paylaştı. Paylaşımının altında "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor." ifadesini kullanan El Himer, aylar önce Müslüman olduğunu açıkladı.

El Himer, çıktığı manevi yolculuğun kendisini daima Allah'a yöneltmesini umduğunu belirterek, bu süreçte kendisine destek olan hayranlarına teşekkürlerini iletti.

Başka bir dine geçmenin utanılacak bir şey olmadığına dikkati çeken Marine El-Himer, aklı, kalbi ve ruhunun mutabakatı neticesinde İslam'ı seçtiğini vurguladı.

Fransız modelin paylaşımının altına hayranları da bu haberden memnuniyet duyduklarına, "El Himer'in simasının nurlandığına" ilişkin yorumlar yaptı.
Bir hayranı da "Bende Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar okuma aşkı uyandırdın." ifadesini kullandı.

KÖKENLERİNİ ARAŞTIRIRKEN SEÇTİ

Oceane adındaki ikiz kız kardeşi ve Gauthier isminde bir erkek kardeşi olan el Himer'in 1993'te Fransa'da doğsa da ailesinin kökeninin Fas'tan geldiği belirtiliyor.

Fransız basınında, El Himer'in üvey babasının yanında yetiştiği, uzun süre gerçek babası ve kökenlerinin nereden geldiğine ilişkin araştırmalar yaptığı, bu süreçte İslamiyet ile tanışarak Müslüman olduğu ifade ediliyor.


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