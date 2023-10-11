Gazzeli annenin feryadı yürekleri dağladı | Video

İsrail'in 5 gündür bomba yağdırdığı Gazze'de 2 çocuğunu kaybeden annenin hastane önündeki feryadı yürek parçaladı. Acıdan avazı çıktığı kadar bağırdığı görülen anne, ''Gariban insanlarız. Çocuklarım karınlarını doyuramadan katledildiler. Allah'a yemin olsun ki karınları açken katledildiler'' sözleri yürekleri dağladı.