Video Dünya Geri manevra yapan otobüs nehre düştü: 1 ölü! O anlar kamerada | Video
Geri manevra yapan otobüs nehre düştü: 1 ölü! O anlar kamerada | Video

Geri manevra yapan otobüs nehre düştü: 1 ölü! O anlar kamerada | Video

27.03.2025 | 12:10

İtalya'nın Torino kentinde geri manevra yapan turist otobüsünün Po Nehri'ne düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

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İtalyan'ın kuzeybatısındaki Torino kentinde Vittorio Meydanı yakınlarında bir turist otobüsü geri manevra yaptığı sırada Po Nehri'ne düştü. Bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İtalyan İtfaiyesi (Vigili del Fuoco) tarafından yapılan açıklamada, suda yürütülen çalışmalarda otobüs şoförünün cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Otobüsün ise vinç yardımıyla sudan çıkarıldığı aktarıldı.

Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.
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